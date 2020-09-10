Украина арестовала 65 российских самолётов

65 российских лайнеров заочно арестованы решением украинского суда "за полёты в Крым".

Об этом сообщает созданная в стране структура, называющая себя прокуратурой Автономной Республики Крым, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины.

"Несмотря на запрет Киева на совершение полётов в воздушном пространстве над полуостровом Крым, имеются доказательства того, что около 40 российских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полётов и законодательство Украины", — написано в распространённом сообщении.

Что говорят в России

Депутат Госдумы Михаил Шеремет:

"Так называемый заочный арест российских самолётов — это хамство. Главное, что на авиасообщении с полуостровом оно никак не отразится".

Парламентарий констатировал также, что "украинцам в очередной раз не повезло с властями" и выразил уверенность, что

"терпение России рано или поздно закончится, и с нашей стороны последуют ответные санкции в отношении Украины".

Впрочем, если верить экс-депутату Рады Евгению Мураеву, то, возможно, скоро на Украине и так всё изменится:

Экс-депутат Рады назвал условие развала Украины