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Отказ ФРГ предоставить данные по Навальному расценят как провокацию

Мир » Европа » Евросоюз

Решительный протест выразил российский МИД немецкому послу. В ведомство сегодня был вызван Гезе Андреас фон Гайр. Ему сообщили, что если Германия не предоставит данных по Алексею Навальному, которые необходимы для расследования, которое сама же Германия требует провести, это приведёт к обострению международной ситуации.

Отказ ФРГ предоставить данные по Навальному расценят как провокацию

"Послу указано, что отсутствие вышеупомянутых материалов будет расценено как отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия в связи с Навальным — как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации", — сообщает МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство ещё раз потребовало предоставить данные о результатах экспертиз и проб анализов Алексея Навального.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был опубликован не весь разговор между Берлином и Варшавой о Навальном. По его словам, сенсационная часть пока остаётся нераскрытой, но может быть опубликована в любой момент.

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