МИД Украины поддержало антироссийские санкции

Продление антироссийских санкций позитивно воспринято в Министерстве иностранных дел Украины. Однако соседи ждут новых ограничительных мер. Об этом сегодня заявила первый заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова.

"Мы приветствуем согласие наших европейских партнеров на продление санкций на шесть месяцев в отношении 175 человек и 44 субъектов, нарушивших территориальный статус Украины, ее целостность и суверенитет. Санкции должны применяться к России каждый раз, когда она нарушает международный закон в Крыму. В ожидании новых санкций за строительство Керченского моста", — написала она в микроблоге.

Напомним, Евросоюз без обсуждения продлил действие антироссийских санкций ещё на полгода. Ограничения введены из-за "оккупации" Крыма. В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: секторальные экономические, индивидуальные ограничительные меры (чёрный список) и широкий набор запретов в отношении граждан и бизнеса Крыма.