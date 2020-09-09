Роман Головченко переносит вакцинацию от COVID без побочных эффектов

После прививки от коронавируса премьер-министр Белоруссии чувствует себя хорошо. Роман Головченко рассказал о самочувствии после вакцинации российским препаратом. Прививку "Спутник V" ему поставили 3 сентября.

"На ногах целый день, посещаю объекты, работаю в полную силу. Так что просьба насчет моего плохого состояния — сильно не беспокоиться", — заявил Роман Головченко.

Вторая прививка ждёт политика в конце сентября. После этого медики будут внимательно следить за состоянием его здоровья в течение ещё шести месяцев.

Напомним, что в Москве сегодня стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививку сделали первой партии добровольцев, всего их будет 40 тысяч человек. Перед тем, как ввести препарат, здоровье испытуемых проверили на наличие противопоказаний. На сегодняшний день поучаствовать в пострегистрационных испытаниях вакцины согласились уже 25 тысяч москвичей.

Российскую вакцину от коронавируса испробовал на себе телеведущий и врач Александр Мясников. Он пояснил, что каждый день отвечает на сотни вопросов о препарате "Спутник V", но основываясь только на теоретических знаниях. Теперь он сможет говорить об эффективности вакцины и побочных эффектах, применяя собственный опыт.