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Подлесный: Нет более неподходящего кандидата на премию мира, чем Трамп

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президенту США не за что давать Нобелевскую премию мира. То, что он не развязал ни одной войны за годы своего президентства, ещё не повод восхвалять его.

Подлесный: Нет более неподходящего кандидата на премию мира, чем Трамп

Такое мнение высказал руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

"Нет более отталкивающей кандидатуры для выдвижения на Нобелевскую премию, чем Дональд Трамп. Нет у него никаких заслуг ни в какой области. Да, он не начал ни одной войны. Мы должны давать ему Нобелевскую премию за то, что не стал бомбить Северную Корею, не осуществил военное вмешательство в Венесуэлу? Не закончил нигде военное участие, не вывел окончательно войска США ни из Ирака, ни из Афганистана.

Совершенно наглым образом военный контингент США присутствует в Сирии. Его никто не приглашал. Они там присутствуют на севере, захватили нефтяные поля вместе с курдами. У него нет с точки зрения интереса Америки никаких успехов во внешней политике. Какие успехи? С Китаем начал холодную войну. С Евросоюзом ссорится. С областью учений в отношении с Россией ничего не сделал, хотя чуть ли не каждый день говорит, что он за то, чтобы наладить отношения с Россией и с Путиным. Какие основания? Это бред сивой кобылы", — заключил эксперт.

Он отметил, что ни в одном районе мира США не сделали ничего для стабилизации положения. Да, Дональд Трамп удержался от крайностей, которые обещал: "стереть в порошок" Северную Корею, например. При этом в своей стране порядок навести не может: ситуацию с эпидемией коронавируса запустил, экономика рухнула.

Напомним, один из норвежских депутатов выступил с инициативой вручить Дональду Трампу Нобелевскую премию мира.

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