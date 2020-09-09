Подлесный: Нет более неподходящего кандидата на премию мира, чем Трамп

Президенту США не за что давать Нобелевскую премию мира. То, что он не развязал ни одной войны за годы своего президентства, ещё не повод восхвалять его.

Такое мнение высказал руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

"Нет более отталкивающей кандидатуры для выдвижения на Нобелевскую премию, чем Дональд Трамп. Нет у него никаких заслуг ни в какой области. Да, он не начал ни одной войны. Мы должны давать ему Нобелевскую премию за то, что не стал бомбить Северную Корею, не осуществил военное вмешательство в Венесуэлу? Не закончил нигде военное участие, не вывел окончательно войска США ни из Ирака, ни из Афганистана. Совершенно наглым образом военный контингент США присутствует в Сирии. Его никто не приглашал. Они там присутствуют на севере, захватили нефтяные поля вместе с курдами. У него нет с точки зрения интереса Америки никаких успехов во внешней политике. Какие успехи? С Китаем начал холодную войну. С Евросоюзом ссорится. С областью учений в отношении с Россией ничего не сделал, хотя чуть ли не каждый день говорит, что он за то, чтобы наладить отношения с Россией и с Путиным. Какие основания? Это бред сивой кобылы", — заключил эксперт.

Он отметил, что ни в одном районе мира США не сделали ничего для стабилизации положения. Да, Дональд Трамп удержался от крайностей, которые обещал: "стереть в порошок" Северную Корею, например. При этом в своей стране порядок навести не может: ситуацию с эпидемией коронавируса запустил, экономика рухнула.

Напомним, один из норвежских депутатов выступил с инициативой вручить Дональду Трампу Нобелевскую премию мира.