Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

В Норвегии так высоко оценили миротворческую политику президента Соединённых Штатов, что решили сделать его номинантом на престижную премию. Речь идёт ни много ни мало, о Нобелевской премии мира.
"Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на премию мира", — сказал норвежский депутат, которому принадлежит идея о номинации Трампа.
Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?