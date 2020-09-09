Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

В Норвегии так высоко оценили миротворческую политику президента Соединённых Штатов, что решили сделать его номинантом на престижную премию. Речь идёт ни много ни мало, о Нобелевской премии мира.