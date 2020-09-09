Президент Республики Белоруссии рассказал, что нет причин, чтобы в стране свершались революции. Например, экономика работает не так плохо. Да и в целом ситуация не настолько критична.

"Их мало, то есть нет таких причин, нет классических причин, глубоких, чтобы цветная революция свершилась в Беларуси", — сказал Лукашенко.

"К примеру, у нас экономика худо-бедно работает. Село, особенно в этом году — прекрасный урожай, небывалый просто. При этой пандемии мы на 7% в АПК к тому высокому уровню добавляем в этом году. Мы за времена пандемии, конечно, мы не закрылись, производства не закрывали… Поэтому нет вот этой классической основы, что экономика остановилась, люди безработные, не получают зарплаты и прочее", — заявил президент Белоруссии.