На греческом острове Лесбос расположен огромный лагерь для беженцев. Прошлой ночью СМИ стало известно о его возгорании. Пожар до сих пор бушует, а мигранты в ужасе разбегаются по округе.

"Лагерь Мориа сгорел и продолжает гореть почти полностью, в то время как большое количество беженцев и мигрантов укрылось в окрестных поместьях и горах. Многие отправились в город. Большой отряд полиции оцепил этот район", — сообщает телевидение.

"Ночь на Лесбосе прошла чрезвычайно тяжело, несколько огненных фронтов вспыхнули одновременно как по периметру лагеря Мориа, так и в лесных районах Ватуса и Антисса муниципалитета Западного Лесбоса. По имеющейся информации, пожары возникли почти одновременно, ситуация ухудшилась из-за очень сильных ветров", — сообщает пресса.