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Лукашенко: есть неопубликованная часть разговора о Навальном

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии продолжает утверждать, что история с отравлением Алексея Навального "Новичком" — фальсификация. И у него есть подтверждение этому.

Лукашенко: есть неопубликованная часть разговора о Навальном

Как признался Александр Лукашенко российским журналистам, ранее он опубликовал не весь разговор между Варшавой и Берлином.

"Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. У нас есть, говорит (Лукашенко. — прим. ред.), весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди", — рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который накануне с коллегами взял большое интервью у белорусского лидера.

По словам журналиста, Александр Лукашенко намекнул на сенсационную часть разговора, который может быть выпущен в свет в любой момент.

Напомним, что часть разговора была опубликована в пятницу. Человек, якобы представляющий Германию, отметил, что подтверждение отравления Навального не так важно, а на войне любые методы хороши. В Берлине заявили, что запись разговора — подделка.

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