Польша приготовила для Европы альтернативу "Северному потоку-2"

Польша готова поделиться с Германией инфраструктурой, которую строит для обеспечения энергетической безопасности. Это позволит отказаться от участия в строительстве "Северного потока-2".

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Нужно рассмотреть разные варианты, если речь об энергетической безопасности. Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности", — пояснил Мюллер.

Речь идёт о Baltic Pipe — строящемся газопроводе между Польшей и Данией. Планируется подключить "Балтийскую трубу" к норвежской газотранспортной сети и качать природный газ из Норвегии в Польшу через Данию.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия обязана остановить строительство "Северного потока-2" и ввести санкции против России. Причинами для этого являются события, разворачивающиеся в Белоруссии и отравление оппозиционера Алексея Навального.