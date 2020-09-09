Тихановская напомнила, что россияне и белорусы - братские народы

Вокруг событий в Белоруссии работает российская пропаганда. Об этом заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Она записала видеообращение к россиянам. Говоря о пропаганде, политик не уточнила, в чём именно та выражается. Тихановская отметила, она надеется, что отношения между россиянами и белорусами не изменятся.

"Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь", — сказала она.

Светлана Тихановская также подчеркнула, что Александр Лукашенко шёл на выборы без поддержки, поэтому для победы ему пришлось "устранить" конкурентов.

"Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает, — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами ", — пояснила политик.

Ранее Светлана Тихановская заявляла, что похищение членов Координационного совета не остановит оппозицию. Так она прокомментировала недавнее исчезновение Марии Колесниковой. Бывший претендент на президентский пост отметила, что чем больше власти запугивают народ, тем больше людей будет выходить на улицу.