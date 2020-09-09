Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Антимонопольщики высказались о росте цен на подсолнечное масло
Дмитрий Свищев: школьникам нужен медосмотр, а учителям – курсы
Польша приготовила для Европы альтернативу "Северному потоку-2"
Какая прибавка к пособию по безработице ждёт россиян
Вернутся ли домой белорусские оппозиционеры
Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов
Во сколько миллионов россияне оценили своё свободное время
Чак Норрис написал поздравление жителям Якутска
Попович: прекращая торговать импортным вином, ритейлеры перемудрили

Тихановская напомнила, что россияне и белорусы - братские народы

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Вокруг событий в Белоруссии работает российская пропаганда. Об этом заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Тихановская напомнила, что россияне и белорусы - братские народы

Она записала видеообращение к россиянам. Говоря о пропаганде, политик не уточнила, в чём именно та выражается. Тихановская отметила, она надеется, что отношения между россиянами и белорусами не изменятся.

"Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь", — сказала она.

Светлана Тихановская также подчеркнула, что Александр Лукашенко шёл на выборы без поддержки, поэтому для победы ему пришлось "устранить" конкурентов.

"Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает, — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами ", — пояснила политик.

Ранее Светлана Тихановская заявляла, что похищение членов Координационного совета не остановит оппозицию. Так она прокомментировала недавнее исчезновение Марии Колесниковой. Бывший претендент на президентский пост отметила, что чем больше власти запугивают народ, тем больше людей будет выходить на улицу.

Последние материалы
Чак Норрис написал поздравление жителям Якутска
Попович: прекращая торговать импортным вином, ритейлеры перемудрили
Владимир Жириновский: несколько дней голосования - это плохая идея
Петер Стано: мы верим врачам, а не Лукашенко
Госдолг США - головная боль их кредиторов, а России до него дела нет
Лидер "ЕР" Дмитрий Медведев: многое реализовано, надо двигаться дальше
Лоза: цирк не закончен - ждём сиквел про Ефремова
Золотовалютный резерв России за неделю вырос на миллиард долларов
Песков: в этом году прямой линии с президентом не будет
В Подмосковье горят павильоны "Главкино"
Популярное
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версия первая

Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?

Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версия первая
Белорусская оппозиция начала создавать отряды самообороны
Новости Белоруссии
Белорусская оппозиция начала создавать отряды самообороны
Российский шоу-бизнес
Анна Фроловцева объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Силовые структуры
Мельница мифов: тайна смерти Котовского
Наталия Красовская Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния Наталия Красовская Любовь Степушова Мир живет не по Марксу: Белоруссия уйдет из Клайпеды Любовь Степушова Усам Оздемиров Человеческий капитал России не в лучшей форме Усам Оздемиров
Комментарии
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Шнуров написал стих про Ефремова, которого приговорили к колонии
Игорь Коротченко: нельзя было Навального отдавать западным специалистам
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Зачем Британии Русский Север?
Ярослав Романчук: похищение Колесниковой покончит со стабильностью в Белоруссии
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Власти Финляндии продлили запрет на въезд российских граждан
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Атаки на российскую вакцину от коронавируса: продолжение следует
Шнуров написал стих про Ефремова, которого приговорили к колонии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Атаки на российскую вакцину от коронавируса: продолжение следует
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников