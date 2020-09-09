Неожиданный подарок: 130 банковских чеков из США получили австрийцы

130 жителей Австрии весьма удивились, банковские чеки на $1200, подписанные не кем-нибудь, а президентом США Дональдом Трампом.

Внезапная щедрость Вашингтона, похоже, является результатом ошибки в системе поддержки США граждан в период пандемии, уверены австралийские власти.

Один из получателей, 73-летний пенсионер Манфред Барнрайтер, рассказал австрийским СМИ, что получив по почте конверт с чеком и указанием, что это "деньги на экономическую помощь из США", сначала думал, что это какая-то афера.

Однако, по его словам, местный банк подтвердил подлинность чеков, и мужчина смог обналичить их за три дня.

Как оказалось, Барнрайтер не был одинок в получении неожиданного финансового подарка из Америки: три банка только в Верхней Австрии сообщили о 128 своих клиентах, обналичивающих такие чеки. То есть, более $150 тысяч были выплачены австрийцам США.

Австрийские банкиры считают, что в системе пакета экономических стимулов США произошёл какой-то сбой и деньги, предназначавшиеся для американцев, "улетели" за океан.

Герхард Мейсл, руководитель отдела качества данных и цифровизации банка Sparkasse в Верхней Австрии, сказал, что "некоторые получатели могли работать или жить в США в какой-то момент времени".

"Барнрайтер, который первым стал выяснять происхождение перевода, недолго проработал в США официантом еще в 1960-х годах и даже получает небольшую пенсию из Америки. Однако по необъяснимой причине его жена, которая никогда даже не была в США, также получила чек", — говорит Мейсл.

"Ошибка" - не эксклюзивна

Кстати, это не первый "промах" американского Казначейства в распределении стимулирующих выплат США:

в июне были разосланы чеки на сумму $1,4 млн умершим людям; тогда выяснилось, что ошибка, возникла из-за того, что Казначейство и налоговые органы не сравнили свои данные;

в начале августа тысячи иностранных рабочих, которые уже покинули США, получили чеки на $1200.

Тогда одна из компаний по подготовке налогов сообщила NPR, что ее клиенты в 129 странах, включая Бразилию, Канаду, Китай, Индию, Нигерию и Южную Корею, получили платеж из США.