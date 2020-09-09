Иран строит производственный цех для центрифуг по обогащению урана

Глава иранского ядерного ведомства сообщил, что в стране началось строительство нового производственного цеха, где будут выпускать центрифуги по обогащению урана.

По словам Али Акбар Салехи, объект "спрятан в самом сердце гор", рядом с ядерным объектом в Натанзе.

"Цех будет производить усовершенствованные центрифуги, предназначенные для обогащения урана, и, как ожидается, будет высокозащищенной. ЭОИ приняла во внимание злобные и подрывные действия, с которыми она столкнулась", — сказал, выступая на совещании по нацбезопасности, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ)

Напомним, в начале июля в Натанзе на заводе произошел взрыв, который спровоцировал пожар, сильно повредивший центральный цех по сборке центрифуг. В конце августа AEOI заявила, что инцидент был результатом саботажа, но не назвала тех, кто стоял за ним.