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Минюст Грузии: мы ждем Саакашвили и обещаем хорошо кормить в тюрьме

Мир » Бывший СССР » Грузия

Если Михаил Саакашвили всё же решит вернуться в Грузию, он будет хорошо питаться в тюрьме.

Минюст Грузии: мы ждем Саакашвили и обещаем хорошо кормить в тюрьме

С таким обещанием выступила Тея Цулукиани, грузинский министр юстиции.

"Если он (Саакашвили) вернётся, то его встретят прямо на границе и, в соответствии со статусом, препроводят в тюрьму, где, в соответствии с международными стандартами, питание у Саакашвили будет наилучшим. Мы всех заключенных хорошо кормим — свежим мясом и фруктами по сезону".

Цулукиани напомнила, что экс-президента "давно ждёт наказание за его деяния" и добавила, что "пригляд" за эпатажным гражданином будет тщательный: "никто не позволит ему вызывать беспорядки ни внутри тюрьмы, ни за ее пределами".

"Саакашвили — очень легкомысленный криминал. Он романтично упоминает о своих "ошибках", которые на самом деле являются тяжелыми преступлениями", — сказала министр.

Напомним, что недавно Саакашвили трогательно попрощался с украинцами, объявив, что "возвращается домой, в Грузию".

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