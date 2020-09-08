Десять белорусских оппозиционеров смогут пройти лечение за счёт бюджета Латвии. Латвийские власти намерены выделить на это 50 тысяч евро.
Об этом заявила парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица.
"Латвия планирует предоставить лечение белорусским активистам. Во вторник правительство может принять решение о выделении €50 тысяч, чтобы позволить приблизительно десяти людям из Белоруссии получить лечение в Латвии", — написала Калниня-Лукашевица в микроблоге.
Чтобы белорусы смогли приехать в Латвию и попросить политического убежища, им выдадут визы. Без запроса на политическую защиту активисты из Белоруссии смогут провести в соседней стране около месяца. С собой граждане республики могут взять и семьи.
Ранее "Правда.Ру" писала, что страны Прибалтики ввели санкции в отношении 31 высокопоставленного чиновника Белоруссии. Среди них и президент страны Александр Лукашенко. Им запрещён въезд в Литву, Латвию и Эстонию на ближайшие годы. Также в списке министры, генпрокурор, сотрудники администрации президента, члены ЦИК и другие.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.