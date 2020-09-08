Белорусских оппозиционеров вылечат за счёт Латвии

Десять белорусских оппозиционеров смогут пройти лечение за счёт бюджета Латвии. Латвийские власти намерены выделить на это 50 тысяч евро.

Об этом заявила парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица.

"Латвия планирует предоставить лечение белорусским активистам. Во вторник правительство может принять решение о выделении €50 тысяч, чтобы позволить приблизительно десяти людям из Белоруссии получить лечение в Латвии", — написала Калниня-Лукашевица в микроблоге.

Чтобы белорусы смогли приехать в Латвию и попросить политического убежища, им выдадут визы. Без запроса на политическую защиту активисты из Белоруссии смогут провести в соседней стране около месяца. С собой граждане республики могут взять и семьи.

Ранее "Правда.Ру" писала, что страны Прибалтики ввели санкции в отношении 31 высокопоставленного чиновника Белоруссии. Среди них и президент страны Александр Лукашенко. Им запрещён въезд в Литву, Латвию и Эстонию на ближайшие годы. Также в списке министры, генпрокурор, сотрудники администрации президента, члены ЦИК и другие.