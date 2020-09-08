Лукашенко рассказал, почему вышел из резиденции с автоматом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал эксклюзивное интервью российским журналистам и рассказал о ситуации в республике.

Он объяснил, почему недавно появился возле своей резиденции с автоматом Калашникова в руках.

"Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца", — заявил Лукашенко.

Слова белорусского лидера передал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в своём Telegram-канале.