Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал эксклюзивное интервью российским журналистам и рассказал о ситуации в республике.
Он объяснил, почему недавно появился возле своей резиденции с автоматом Калашникова в руках.
"Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца", — заявил Лукашенко.
Слова белорусского лидера передал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в своём Telegram-канале.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.