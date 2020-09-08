Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается поддаваться на призывы протестующих и не будет покидать пост главы республики.
Об этом он рассказал в интервью российским журналистам. Выдержки из интервью опубликовал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", — пояснил белорусский лидер.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.