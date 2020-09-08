"Не уйду": выдержки из эксклюзивного интервью с Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается поддаваться на призывы протестующих и не будет покидать пост главы республики.

Об этом он рассказал в интервью российским журналистам. Выдержки из интервью опубликовал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.