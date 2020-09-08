Лукашенко: Колесникова хотела сбежать на Украину к сестре

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с Марией Колесниковой, которую ранее похитили в центре Минска.

Около суток местоположение оппозиционера оставалось неизвестным, однако позже стало известно, что она пыталась пересечь белорусско-украинскую границу в 4 утра по местному времени. Пограничники не выпустили Колесникову из-за подписки о невыезде.

По словам Лукашенко, Колесникова собиралась выехать на Украину к своей сестре. Слова президента республики передала в своём Telegram канале российская журналистка Ольга Скабеева.