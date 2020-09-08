Колесникова порвала паспорт, чтобы её не смогли вывезти из Белоруссии

Членов президиума Координационного совета Белоруссии пытались силой вывезти из страны. Марию Колесникову выдворить не удалось, потому что она предприняла решительные меры — порвала свой паспорт.

Об этом сообщает МВД Украины.

"От себя добавлю — это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь", — написал на своей странице в социальной сети замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он пояснил, что Иван Кравцов и Антон Родненков сейчас находятся на пункте пропуска, им оформляют документы. Как только процедура закончится и если не будет оснований для их задержания, оппозиционеров отпустят.

Напомним, что все трое белорусских оппозиционеров исчезли 7 сентября. Марию Колесникову "похитили" накануне утром в центре Минска. К женщине подъехал микроавтобус с надписью "Связь", активистку силой усадили в него, после чего транспорт скрылся в неизвестном направлении.