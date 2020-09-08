Члены КС Белоруссии задержаны на Украине

Все трое беглых членов Координационного совета Белоруссии задержаны. Марию Колесникову задержали в Белоруссии, Ивана Кравцова и Антона Родненкова — на Украине.

Об этом сообщает Госпогранкомитет РБ.

"По имеющейся у нас информации, в порядке взаимодействия Родненков и Кравцов задержаны сопредельной стороной на территории Украины", — рассказал официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Марию Колесникову также задержали при попытке пересечения границы с Украиной. По словам Бычковского, "с точки зрения здоровья с ней всё в порядке".

Сообщается, что при попытке пересечь границу автомобиль с белорусскими оппозиционерами, заметив пограничный наряд, резко набрал скорость. При этом Марию Колесникову находящиеся в машине люди просто выпихнули из салона.