Все трое беглых членов Координационного совета Белоруссии задержаны. Марию Колесникову задержали в Белоруссии, Ивана Кравцова и Антона Родненкова — на Украине.
Об этом сообщает Госпогранкомитет РБ.
"По имеющейся у нас информации, в порядке взаимодействия Родненков и Кравцов задержаны сопредельной стороной на территории Украины", — рассказал официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Марию Колесникову также задержали при попытке пересечения границы с Украиной. По словам Бычковского, "с точки зрения здоровья с ней всё в порядке".
Сообщается, что при попытке пересечь границу автомобиль с белорусскими оппозиционерами, заметив пограничный наряд, резко набрал скорость. При этом Марию Колесникову находящиеся в машине люди просто выпихнули из салона.
"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные. Задача Координационного совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует сваю слабость и неадекватность", — отреагировала на исчезновение коллег-оппозиционеров бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выложившая очередной пост в своём Телеграм-канале "Пул Первой".
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.