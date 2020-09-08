Министр экономики Германии не верит в силу санкций против России

Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным может привести к введению санкций против России. При этом эффективность их будет невысокой.

Такое мнение высказал глава Минэкономики Германии.

"Я уже 26 лет в парламенте. Я не знаю ни одного случая, когда санкции вынуждали бы такую страну, как Россия, менять свое поведение", — заявил Петер Альтмайер.

Напомним, что накануне специалисты берлинской клиники Шарите сообщили, что состояние Алексея Навального улучшилось, он вышел из комы.

Как отметил депутат немецкого Бундестага, заместитель главы парламентской группы партии Левых Хейке Хензель, политика оказания помощи "нуждающимся" у Берлина весьма избирательна. На спасение Навального брошено много сил, а вот тяжелобольному основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помогать не спешат.

Между тем, в дело Навального вступила Британия. Накануне российского посла вызвали в британский МИД и выразили "глубочайшую озабоченность отравлением Навального". Глава внешнеполитического ведомства Доминик Рааб подчеркнул, что Лондон ждёт от Москвы "полного, прозрачного расследования".