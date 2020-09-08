Сенсация от Байдена: лампочку изобрел не Эдисон, а чернокожий парень

Тем, что у нас есть электрические лампочки, мы обязаны чернокожему парню Льюису Ховарду Латимеру, а не Томасу Эдисону, как принято писать в учебниках.
Так заявил кандидат на пост президента США Джозеф Байден во время визита в город Кенош, где он встречался с родными Джейкоба Блейка, афроамериканца, раненного полицейскими в августе.
"Лампочку изобрёл негр, а не белый парень по имени Эдисон. Так много всего. Кто-нибудь знал?"
ДЛЯ СПРАВКИ
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.