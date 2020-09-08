Очередное обострение на китайско-индийской границе

Китай обвинил индийские войска в нарушении двустороннего соглашения и стрельбе "предупредительными выстрелами в воздух" на спорном участке границы.

Как следует из опубликованного сегодня заявления китайского военного ведомства, инцидент произошел рано утром:

"Китайские пограничники приняли контрмеры, чтобы стабилизировать ситуацию", — говорит Чжан Шуили, пресс-секретарь Западного командования Вооруженных сил.

Представитель военных сил КНР не уточнил, что это были за меры и производили ли китайские войска ответные предупредительные выстрелы.

"Мы просим индийскую сторону немедленно прекратить опасные действия… и строго расследовать, и наказать персонал, который произвел выстрелы, чтобы гарантировать, что подобные инциденты больше не повторятся", — говорится в заявлении Чжана.

Комментариев от индийской стороны пока не поступало.

Однако, напомним, что несколькими днями ранее Индия обвиняла "неспокойного соседа" в провокации.