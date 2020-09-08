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Противостояние Китая и США коснулось журналистов с обеих сторон

Мир

Китай не продлил аккредитацию и визы ряду журналистов, работающих в американских СМИ.

Противостояние Китая и США коснулось журналистов с обеих сторон

Это стало ответом на конфликт вокруг продления виз китайских журналистов в США.

Корреспондент "Уолл Стрит Джорнал" Джереми Пейдж, американский репортер телеканала CNN Дэвид Калвер и два журналиста Блумберг получили письма, позволяющие им продолжать работать в Китае "с истекшими полномочиями" в течение примерно двух месяцев.

"В общей сложности пострадали по меньшей мере пять репортеров в четырех американских новостных организациях. Министерство иностранных дел Китая указало, что письма, выданные журналистам, могут быть отозваны в любое время", — сообщает Клуб иностранных корреспондентов Китая.

"Соединенные Штаты, конечно, обеспокоены тем, что эти предлагаемые действия … ухудшат репортерскую среду в Китае, который уже страдает от недостатка открытых и независимых репортажей в средствах массовой информации", — говорится в заявлении пресс-секретаря Морган Ортагус.

Тем временем китайские журналисты в США ждут продления своих истекших рабочих виз. Им разрешено оставаться в США в течение 90-дневного льготного периода, истекающего в начале ноября.

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