Ливийцы вышли протестовать к "Митиге" с требованием освободить узников

После выхода боевика "Шугалей-2" в арабском сегменте соцсетей появилось видеообращение бывшего охранника частной тюрьмы "Митига", сподвигнувшее ливийцев выйти на улицу с требованием освободить всех узников бандформирования RADA.

«Шугалей 2» | Официальный трейлер #3 (2020) | HD

Авторы сиквела российского боевика "Шугалей" о социологе Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане, которых незаконно удерживают в подконтрольной группировке RADA частной тюрьме, в качестве художественного приема добавили в повествование сына убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи — Саади. Его "посадили" в "Митигу" вместе с главными героями, хотя тот содержится в другом триполитанском изоляторе.

Вскоре после премьеры киноленты в Facebook-аккаунте @Daraalwatanlibya опубликовали расшифровку видеообращения бывшего охранника "Митиги". Выяснилось, что сын полковника Каддафи все же бывал в "Митиге". Только речь не о Саади Каддафи, а о Сейфе аль-Исламе.

По словам бывшего боевика RADA, того под усиленным конвоем привозили в тюрьму месяц назад. На теле Каддафи-младшего остались следы пыток. Один из начальников "Митиги" оскорблял наследника ливийского лидера и его семью.

Рассказ экс-тюремщика возмутил жителей Триполи. Сторонники Сейфа аль-Ислама собрались на митинг у "Митиги" с требованием отпустить всех заключенных. По данным аккаунта Libyan News, демонстрация была жестоко подавлена силами "правительства" Сарраджа.

Пользователь Twitter под ником @Wafaalta уточнил, что боевики использовали для разгона боевые патроны. В результате агрессивных действий со стороны бандформирования RADA, несколько протестующих получили огнестрельные ранения.

Напомним, что за год и четыре месяца заточения триполитанская прокуратура так и не предъявила Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану официального обвинения. ПНС попыталось легализовать насильственное удержание социолога и переводчика через СМИ, приписав им нелегальное проникновение в Ливию. Впрочем, этот вброс опровергла местная пресса, опубликовав фотографии их загранпаспортов. На снимках видны подлинные визы, что указывает на невиновность россиян.