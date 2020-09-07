Французский лидер Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Борис Джонсон провели телефонный разговор и обсудили ситуацию с Алексеем Навальным.

"Премьер-министр и президент Макрон выразили свое возмущение атакой на Алексея Навального и вновь заявили о том, что Россия должна в самом срочном порядке объяснить, как оппозиционный лидер был отравлен при помощи "Новичка", — сообщили в канцелярии премьера Великобритании.