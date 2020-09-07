Марокко готова принять иностранных туристов

Марокко откроет свои границы для иностранцев. Въехать в стране смогут граждане тех стран, которым не требуется виза.

Границы будут открыты с 10 сентября. Для поездки потребуется сделать тест на коронавирус, а также иметь бронь в отеле либо приглашение от марокканской стороны.

Среди тех, кто сможет попасть в Марокко есть и россияне. Правда, так как Россия не восстановила авиасообщение с этой страной, поехать туда можно только через третьи страны, например, через Турцию.

Напомним, что с сегодняшнего дня россияне могут отправиться в Грецию. Въезд для наших сограждан будет открыт с 7 по 21 сентября. За неделю греческие власти готовы принять не более 500 гостей из России. Попасть в страну можно исключительно на самолёте через аэропорты Ираклиона, Афин и Салоников. С собой нужно иметь отрицательный тест на COVID, который был сделан методом ПЦР не позднее 72 часов до прибытия в Грецию. Справка должна быть на английском языке. Также гостям страны нужно иметь ваучер на проживание в отеле. А за день до прибытия в Грецию нужно заполнить электронную форму Passenger Locator Form и указать свои контактные данные.