Президент Украины Владимир Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию с обострением в Донбассе.

По словам украинского лидера, ВСУ выполняют все договорённости, достигнутые 22 июля в ходе переговоров.

"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных случая, совершенные с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", — сообщили в офисе Зеленского.