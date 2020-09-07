Экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко рассказал, что ему поставили ультиматум. Бывшему политику пригрозили уголовным преследованием, если он не покинет территорию республики.
"Мне был поставлен ультиматум: покинуть страну или быть привлеченным к уголовной ответственности", — пояснил Латушко.
Бывший министр признался, что планирует вернуться в страну, когда для этого будут созданы условия.
"Для этого будут созданы международно-правовые и внутриполитические условия", — добавил Латушко.
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