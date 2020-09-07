Беглый белорусский министр объяснил, почему покинул республику

Экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко рассказал, что ему поставили ультиматум. Бывшему политику пригрозили уголовным преследованием, если он не покинет территорию республики.

"Мне был поставлен ультиматум: покинуть страну или быть привлеченным к уголовной ответственности", — пояснил Латушко.

Бывший министр признался, что планирует вернуться в страну, когда для этого будут созданы условия.