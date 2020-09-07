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Если ты несчастлив, тебя не имеют права дискриминировать

Мир

Сеть облетел курьёзный случай, который произошёл с хозяйкой маленького салона красоты в Англии. Она написала объявление, что ищет сотрудника в свой салон. И одним из критериев при отборе было слово "happy" — в переводе "счастливый". Однако местный центр занятости назвал это дискриминацией несчастливых людей и заставил удалить объявление.

Пользователи Сети тут же стали писать негативные комментарии, заявляя, что мир сошёл с ума.

"Я думал, что это шутка, но осознание того, что это явно не так, лишило меня дара речи", — прокомментировал один из жителей Англии.

"Неужели каждое описание может быть дискриминирующим? И как тогда быть с определением "высокий", "умный", "элегантный"?" — недоумевают пользователи.

 

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