Сеть облетел курьёзный случай, который произошёл с хозяйкой маленького салона красоты в Англии. Она написала объявление, что ищет сотрудника в свой салон. И одним из критериев при отборе было слово "happy" — в переводе "счастливый". Однако местный центр занятости назвал это дискриминацией несчастливых людей и заставил удалить объявление.
Пользователи Сети тут же стали писать негативные комментарии, заявляя, что мир сошёл с ума.
"Я думал, что это шутка, но осознание того, что это явно не так, лишило меня дара речи", — прокомментировал один из жителей Англии.
"Неужели каждое описание может быть дискриминирующим? И как тогда быть с определением "высокий", "умный", "элегантный"?" — недоумевают пользователи.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.