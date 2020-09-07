Если ты несчастлив, тебя не имеют права дискриминировать

Сеть облетел курьёзный случай, который произошёл с хозяйкой маленького салона красоты в Англии. Она написала объявление, что ищет сотрудника в свой салон. И одним из критериев при отборе было слово "happy" — в переводе "счастливый". Однако местный центр занятости назвал это дискриминацией несчастливых людей и заставил удалить объявление.

Пользователи Сети тут же стали писать негативные комментарии, заявляя, что мир сошёл с ума.