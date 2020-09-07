Польские спецслужбы разыскивают белорусских милиционеров

Граждане Польши, пострадавшие на митингах в Белоруссии, ждут справедливости. Спецслужбы страны разыскивают полицейских, которые избили поляков в Минске.

Пострадавшими являются минимум трое человек. Один из них — журналист Витольд Добровский. Вернувшись на родину, он рассказал, что его избивали во время и после задержания. Врачи диагностировали у него различные травмы.

"Агентство внутренней безопасности пытается установить личности сотрудников белорусского ОМОНа и милиции, пытавших трех поляков, задержанных в Минске сразу после президентских выборов 9 августа", — сообщает радиостанция RMF FM.

По словам журналиста, особую жестокость проявляла 27-летняя Карина. Сотрудница милиции избивала задержанных бейсбольной битой.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Польша пытается отобрать у Белоруссии свои территории, поэтому и поддерживает протестные настроения в соседней стране. Такое мнение высказал публицист и политолог Анатолий Вассерман. Он отметил, что "протянутая рука помощи" может быть "смазана ядом".