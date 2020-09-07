Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Кальциевая соль может замедлить процесс старения
Стало известно, как долго Дмитрий Певцов пробудет ещё в больнице
Саакашвили выдвинут на пост премьера Грузии
Резцова не выходит на связь со сборной, но выступит на летнем ЧР
Несколько школ в России перешли на дистанционное обучение из-за COVID
В октябре зарплаты российских бюджетников проиндексируют на 3%
Венера может быть близнецом Земли - астрономы
Андрей Кутепов: пособия по безработице явно недостаточно
Тренер по фитнесу назвал лучший завтрак для похудения

Польские спецслужбы разыскивают белорусских милиционеров

Мир » Европа » Евросоюз

Граждане Польши, пострадавшие на митингах в Белоруссии, ждут справедливости. Спецслужбы страны разыскивают полицейских, которые избили поляков в Минске.

Польские спецслужбы разыскивают белорусских милиционеров

Пострадавшими являются минимум трое человек. Один из них — журналист Витольд Добровский. Вернувшись на родину, он рассказал, что его избивали во время и после задержания. Врачи диагностировали у него различные травмы.

"Агентство внутренней безопасности пытается установить личности сотрудников белорусского ОМОНа и милиции, пытавших трех поляков, задержанных в Минске сразу после президентских выборов 9 августа", — сообщает радиостанция RMF FM.

По словам журналиста, особую жестокость проявляла 27-летняя Карина. Сотрудница милиции избивала задержанных бейсбольной битой.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Польша пытается отобрать у Белоруссии свои территории, поэтому и поддерживает протестные настроения в соседней стране. Такое мнение высказал публицист и политолог Анатолий Вассерман. Он отметил, что "протянутая рука помощи" может быть "смазана ядом".

Последние материалы
Несколько школ в России перешли на дистанционное обучение из-за COVID
В октябре зарплаты российских бюджетников проиндексируют на 3%
Андрей Кутепов: пособия по безработице явно недостаточно
Венера может быть близнецом Земли - астрономы
Тренер по фитнесу назвал лучший завтрак для похудения
В Кремле подтвердили визит Лукашенко в Москву в "ближайшие дни"
Оперштаб: эпидситуация в Москве остаётся стабильной
Российский политик не верит, что Украина поможет Крыму
Россия опустилась на две строчки в рейтинге надежности интернета
Онищенко призывает не разрушать ВОЗ
Популярное
Российский шоу-бизнес
СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу

Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.

СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу
Медведев объяснил, почему не дал российским танкам зайти в Тбилиси
Бывший СССР
Медведев объяснил, почему не дал российским танкам зайти в Тбилиси
Российский шоу-бизнес
Константин Ивлев позвал Валерию Куденкову замуж
Общество
"Муж - не ваша собственность": жена Навального жёстко ответила Рошалю
Василий Амирджанов Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко
Комментарии
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
На Украине боятся ядерного ответа России на атаку B-52H
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Земан не видит связи между Навальным и "Северным потоком-2"
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Земан не видит связи между Навальным и "Северным потоком-2"
Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Трамп о ситуации с Навальным: доказательств отравления нет
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
В Гааге прошла акция в поддержку властей Белоруссии
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников