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Польша опровергла разговор с Германией о Навальном

Мир » Европа

МИД Польши опроверг телефонный разговор между Варшавой и Берлином по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен", — сообщили в ведомстве.

Ранее спецслужбы Белоруссии перехватили телефонный разговор, в котором шла речь о фальсификации отравления Навального.

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