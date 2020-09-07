МИД Польши опроверг телефонный разговор между Варшавой и Берлином по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
"Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен", — сообщили в ведомстве.
Ранее спецслужбы Белоруссии перехватили телефонный разговор, в котором шла речь о фальсификации отравления Навального.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.