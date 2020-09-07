МИД Польши опроверг телефонный разговор между Варшавой и Берлином по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен", — сообщили в ведомстве.