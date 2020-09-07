Индия обошла Бразилию по числу случаев коронавируса

США, Индия, Бразилия — так теперь выглядит тройка стран, в которых зарегистрировано наибольшее число случаев коронавируса. Индия и Бразилия поменялись местами.

Как сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии, в стране выявлено больше 4,2 миллиона случаев заражения COVID. А в Бразилии их более 4,13 миллиона.

Стоит отметить, что в Индии ускорился темп распространения инфекции. За минувшие сутки выявлено 90,8 тысячи новых случаев. Накануне их было 90,6 тысячи. При этом количество смертей от COVID-19 в стране меньше, чем в среднем в мире.

На первом месте остаются США. По данным Института Джонса Хопкинса, в стране с начала эпидемии заболели коронавирусом 6,2 миллиона человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что россияне согласны вновь уйти на самоизоляцию, если это потребуется. Таковы итоги опроса, проведённого Фондом общественного мнения. Согласно ему, к самоизоляции на случай второй волны коронавируса готовы 60% опрошенных. К введению режима нерабочих дней готовы 45% респондентов.