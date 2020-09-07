Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху

Во Франции пожилой мужчина случайно взорвал дом, пытаясь убить надоедливую муху.

Инцидент произошёл когда мужчина хотел пообедать. Он услышал неприятные звуки жужжания и схватился за электрическую мухобойку. 80-летний француз забыл, что в его доме протекает баллон с газом.

Искра от мухобойки привела к детонации баллона. В результате взрыва обрушилась часть крови. Кухня, в которой находился мужчина, полностью разрушена. Пострадавшего госпитализировали с ожогом руки.