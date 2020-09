Тайфун Хайшен, "потрепав" Японию, идёт на Южную Корею

Южная Корея готовится к приходу тайфуна "Хайшен". Мощность шторма, вызванного которым, уже испытали на себе южные острова Японии.

"Шторм, несущий верхний устойчивый ветер до 144 км / ч, направляется на север ко второму по величине городу Южной Кореи Пусану", — сообщило Метеорологическое агентство страны.

По данным Министерства безопасности Южной Кореи,

На Южную Корею тайфун идёт через территорию Японии, где сегодня утром около 440 тысяч домов в Юго-Западном регионе Кюсю остались без электричества.

Как сообщило агентство NHK,

