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Тайфун Хайшен, "потрепав" Японию, идёт на Южную Корею

Мир

Южная Корея готовится к приходу тайфуна "Хайшен". Мощность шторма, вызванного которым, уже испытали на себе южные острова Японии.

Тайфун Хайшен,

"Шторм, несущий верхний устойчивый ветер до 144 км / ч, направляется на север ко второму по величине городу Южной Кореи Пусану", — сообщило Метеорологическое агентство страны.

По данным Министерства безопасности Южной Кореи,

  • сильные ветры уже обесточили почти 5 тысяч домохозяйств на южной оконечности Корейского полуострова, включая курортный остров Чеджудо, где с субботы выпало более 473 мм осадков;
  • эвакуированы почти тысяча человек;
  • более 300 рейсов в 10 аэропортах, включая Международный аэропорт Чеджу, были отменены;
  • въезд в национальные парки приостановлен.

Что натворил Хайшен в Японии

На Южную Корею тайфун идёт через территорию Японии, где сегодня утром около 440 тысяч домов в Юго-Западном регионе Кюсю остались без электричества.

Как сообщило агентство NHK,

  • 32 человека получили ранения различной степени тяжести;
  • почти 2 млн человек получили приказ эвакуироваться из региона, который все еще восстанавливался после сильных дождей и наводнений в июле, унесших жизни 83 человек.
  • авиакомпании отменили более 500 рейсов, вылетающих с Окинавы и юга Японии;
  • движение скоростных поездов на юге и западе Японии было приостановлено.

Стихии свирепствуют без передышки

Тайфун Хайшен приходит всего через несколько дней после того, как тайфун Майсак обрушился на Корейский полуостров.

Достанется и Северной Корее

Ожидается, что Хайшэнь также приблизится к северокорейскому портовому городу Чхонджин. Произойдёт это, по расчетам синоптиков, сегодня поздно вечером.

Напомним, Майсак изрядно "потрепал" российское Приморье:

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