Тайфун Хайшен, "потрепав" Японию, идёт на Южную Корею

Южная Корея готовится к приходу тайфуна "Хайшен". Мощность шторма, вызванного которым, уже испытали на себе южные острова Японии.
"Шторм, несущий верхний устойчивый ветер до 144 км / ч, направляется на север ко второму по величине городу Южной Кореи Пусану", — сообщило Метеорологическое агентство страны.
По данным Министерства безопасности Южной Кореи,
На Южную Корею тайфун идёт через территорию Японии, где сегодня утром около 440 тысяч домов в Юго-Западном регионе Кюсю остались без электричества.
Как сообщило агентство NHK,
Wind ripping off the sea on NE coast of Amami right now #typhoon #Haishen #Japan pic.twitter.com/6RPhxTXJ5f— James Reynolds (@EarthUncutTV) September 6, 2020
Тайфун Хайшен приходит всего через несколько дней после того, как тайфун Майсак обрушился на Корейский полуостров.
Ожидается, что Хайшэнь также приблизится к северокорейскому портовому городу Чхонджин. Произойдёт это, по расчетам синоптиков, сегодня поздно вечером.
Напомним, Майсак изрядно "потрепал" российское Приморье:
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