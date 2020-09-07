Тайфун Хайшен, "потрепав" Японию, идёт на Южную Корею

Южная Корея готовится к приходу тайфуна "Хайшен". Мощность шторма, вызванного которым, уже испытали на себе южные острова Японии.

"Шторм, несущий верхний устойчивый ветер до 144 км / ч, направляется на север ко второму по величине городу Южной Кореи Пусану", — сообщило Метеорологическое агентство страны.

По данным Министерства безопасности Южной Кореи,

сильные ветры уже обесточили почти 5 тысяч домохозяйств на южной оконечности Корейского полуострова, включая курортный остров Чеджудо, где с субботы выпало более 473 мм осадков;

эвакуированы почти тысяча человек;

более 300 рейсов в 10 аэропортах, включая Международный аэропорт Чеджу, были отменены;

въезд в национальные парки приостановлен.

Что натворил Хайшен в Японии

На Южную Корею тайфун идёт через территорию Японии, где сегодня утром около 440 тысяч домов в Юго-Западном регионе Кюсю остались без электричества.

Как сообщило агентство NHK,

32 человека получили ранения различной степени тяжести;

почти 2 млн человек получили приказ эвакуироваться из региона, который все еще восстанавливался после сильных дождей и наводнений в июле, унесших жизни 83 человек.

авиакомпании отменили более 500 рейсов, вылетающих с Окинавы и юга Японии;

движение скоростных поездов на юге и западе Японии было приостановлено.

Wind ripping off the sea on NE coast of Amami right now #typhoon #Haishen #Japan pic.twitter.com/6RPhxTXJ5f — James Reynolds (@EarthUncutTV) September 6, 2020

Стихии свирепствуют без передышки

Тайфун Хайшен приходит всего через несколько дней после того, как тайфун Майсак обрушился на Корейский полуостров.

Достанется и Северной Корее

Ожидается, что Хайшэнь также приблизится к северокорейскому портовому городу Чхонджин. Произойдёт это, по расчетам синоптиков, сегодня поздно вечером.

Напомним, Майсак изрядно "потрепал" российское Приморье:

Плавучий док протаранил причал Тихоокеанского флота

Тайфун выбросил на берег Приморья "корабль-призрак"

Тайфун выбросил на пляжи Приморья тысячи устриц и мидий