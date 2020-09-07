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Трамп: я не видел доказательств отравления Навального, но Германии верю

Мир

Президент США Дональд Трамп неохотно присоединяется к своим европейским союзникам в осуждении России в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

Трамп: я не видел доказательств отравления Навального, но Германии верю

Он заявил журналистам, что ему "еще предстоит увидеть какие-либо доказательства" того, что Москва причинила вред "оппозиционному активисту".

"Я точно не знаю, что произошло, — сказал Трамп во время брифинга в Белом доме. — Это трагично. Это ужасно. Этого не должно было случиться. У нас пока нет никаких доказательств, но я посмотрю."

Трамп добавил, что, хотя у него нет оснований не верить заявлениям немецкого правительства о том, что Навальный был отравлен нервнопаралитическим веществом из группы "Новичок", он ожидает доказательств, прежде чем делать выводы о действиях, которые должны быть предприняты против России.

"Мы сами этого не видели", — сказал он об "окончательном доказательстве", заявленном, но не предъявленном Берлином.

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