Украина не смогла создать в России "пятую колонну". Об этом рассказал бывший советник президента Украины по вопросам внешней политики, дипломат Василий Филипчук.
Он также пожаловался на то, что возможность распространения в РФ "здоровых зёрен" через агентов влияния упущена.
"Нам надо усиливать тех, кто способен воспринять Украину как независимое государство", — утверждает Филипчук.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.