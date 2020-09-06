Украине не удалось создать "пятую колонну" в России

Украина не смогла создать в России "пятую колонну". Об этом рассказал бывший советник президента Украины по вопросам внешней политики, дипломат Василий Филипчук.

Он также пожаловался на то, что возможность распространения в РФ "здоровых зёрен" через агентов влияния упущена.