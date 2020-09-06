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Медведев объяснил, почему не дал российским танкам зайти в Тбилиси

Мир » Бывший СССР

Российские танки остановились в нескольких десятках километров от Тбилиси, поскольку у военнослужащих не было задачи взять грузинскую столицу.

Медведев объяснил, почему не дал российским танкам зайти в Тбилиси

Об этом рассказал экс-президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Потому что цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок, и предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военных действий. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили.

Я считаю, что правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия. В конечном счете это дало нам возможность успокоить ситуацию не только в Грузии, Осетии и Абхазии, но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским союзом и другими странами", — объяснил политик.

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