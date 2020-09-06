На "значительную часть территорий" России именно украинцы принесли цивилизацию.

С таким утверждением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина. И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне", — пояснил глава украинского МИД.