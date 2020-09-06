Харьков должен стать украинским аналогом "Кремниевой долины".
С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, эту задачу правительство страны должно поставить себе в приоритет.
По словам Зеленского, Харьков давно считается научным городом Украины, поэтому именно здесь должны развивать информационные технологии, машиностроение и оборонную промышленность.
Президент уверен, что городу удастся подняться на новый экономический уровень в короткие сроки.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.