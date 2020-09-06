Зеленский хочет сделать из Харькова "Кремниевую долину"

Харьков должен стать украинским аналогом "Кремниевой долины".

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, эту задачу правительство страны должно поставить себе в приоритет.

По словам Зеленского, Харьков давно считается научным городом Украины, поэтому именно здесь должны развивать информационные технологии, машиностроение и оборонную промышленность.

Президент уверен, что городу удастся подняться на новый экономический уровень в короткие сроки.