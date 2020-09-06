"Протянутая рука", которую Польша пытается навязать Белоруссии, может быть "смазана ядом".
Об этом рассказал публицист и политолог Анатолий Вассерман. По его мнению, Польша открыто пытается вмешаться во внутренние дела Белоруссии, чтобы захватить свои прежние владения.
Вассерман привёл в качестве доказательства то, что Польша спонсирует людей, которые открыто выступают против нынешней власти в Белоруссии и призывают соотечественников к протестам.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.