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Вассерман рассказал, как Польша планировала захватить Белоруссию

Мир » Бывший СССР

"Протянутая рука", которую Польша пытается навязать Белоруссии, может быть "смазана ядом".

Об этом рассказал публицист и политолог Анатолий Вассерман. По его мнению, Польша открыто пытается вмешаться во внутренние дела Белоруссии, чтобы захватить свои прежние владения.

Вассерман привёл в качестве доказательства то, что Польша спонсирует людей, которые открыто выступают против нынешней власти в Белоруссии и призывают соотечественников к протестам.

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