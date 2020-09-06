На площадь Независимости в Минске перебросили спецтехнику

В Минске на площадь Независимости, которая стала традиционным местом сбора протестующих, прибыла колонна спецтехники.

В ее составе находятся около десяти машин внутренних войск с личным составом, автозаки, а также автомобили скорой помощи.

Сейчас площадь оцеплена силовиками. Вдоль нее выставлены металлические ограждения. Протестующих пока нет.

Напомним, на 6 сентября в белорусской столице вновь намечена акция протеста против действующего лидера республики Александра Лукашенко.