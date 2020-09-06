Киев больше не хочет "терпеть" Минск

Отношения Украины и Белоруссии больше не будут прежними после передачи российских наёмников Москве.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Минск начал вести "недружественную политику" в отношении Киева