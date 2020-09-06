Отношения Украины и Белоруссии больше не будут прежними после передачи российских наёмников Москве.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Минск начал вести "недружественную политику" в отношении Киева
"Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть", — утверждает глава МИД.
"Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до этого", — добавил Кулеба.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.