В центре Минска силовики начали выставлять заграждения вокруг Октябрьской площади. В воскресенье здесь ожидается проведение акции протеста оппозиции.
На этой площади находится дом Профсоюзов и дворец Республики, а через сквер расположена администрация президента.
Напомним, массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Протестующие выступают против результатов президентских выборов, на которых 80% голосов избирателей получил Александр Лукашенко.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.