В центре Минска оцеплена Октябрьская площадь

В центре Минска силовики начали выставлять заграждения вокруг Октябрьской площади. В воскресенье здесь ожидается проведение акции протеста оппозиции.

На этой площади находится дом Профсоюзов и дворец Республики, а через сквер расположена администрация президента.

Напомним, массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Протестующие выступают против результатов президентских выборов, на которых 80% голосов избирателей получил Александр Лукашенко.