Сторонница Светланы Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что ей предложили покинуть территорию Белоруссии, либо остаться в тюрьме.

"В тюрьме мне стало плохо, я попросила вызвать скорую помощь, но вместо этого пришли люди, которые заявили, что или меня вывезут из страны, или я останусь в тюрьме надолго. Все, что со мной делалось в последние дни в тюрьме, я расцениваю как пытки", — сообщила Ковалькова.

"Сегодня меня вывезли из Белоруссии, как раньше вывезли Светлану Тихановскую. Это становится плохой привычкой властей вывозить или не пускать в страну граждан Белоруссии", — добавила оппозиционер.