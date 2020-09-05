Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в республике пытались реализовать государственный переворот.
По его словам, за этим стояли "деструктивные силы", поддерживаемые четырьмя странами: Украиной, Польшей, Чехией и Литвой.
Глава Минобороны утверждает, что страну удалось спасти от беззакония благодаря действиям лидера республики Александра Лукашенко.
На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.