Новобранцев украинской армии забыли на вокзале

В Черкассах новобранцы украинской армии вынуждены были ночевать на вокзале из-за того, что офицеры забыли про них.

Об этом сообщили местные СМИ. Призывники прибыли ночью и сопровождавшие их офицеры должны были сообщить в часть о прибытии. Однако у них не оказалось специальных средств связи, с помощью которых поддерживалась коммуникация с частью. Офицеры были оснащены только обычными мобильными телефонами.

Автобус из части за новобранцами выехал только утром, а ночь они провели на вокзале. Сейчас в военной части проводится проверка.