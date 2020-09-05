В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.

Об этом сообщил Telegram-канал "Заметки гражданина".

"Отныне никаких "местных" кураторов и прочих посредников. Весь бюджет, все отчеты, все мероприятия и шаги теперь контролируются аппаратом управления Ростовской области", — утверждают авторы канала.

"Кремль окончательно "психанул", так как слишком большие средства просто-напросто разворовываются и уходят по рукам. Отследить потоки денег практически нереально, так как здесь за это отвечают "покрышки" из Москвы, которые недоговаривают очень много информации своему высшему руководству", — сказано в публикации.