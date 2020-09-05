Россия включила Петра Порошенко в санкционный список

Правительство России расширило перечень лиц, против которых действуют персональные ограничительные меры.

Экс-президент Украины Петр Порошенко был включен в группу лиц, которым запрещается иметь безналичные счета и имущество на территории РФ. Также ему запрещено выводить капитал из страны.

В 2018 году Россия уже вводила санкции против украинских чиновников, в частности против Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка и Арсена Авакова.