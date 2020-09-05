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Глава ДНР приказал уничтожить инженерные укрепления ВСУ

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинская сторона не выполнила требование главы ДНР Дениса Пушилина. Ранее он поставил ВСУ ультиматум: либо военные разбирают инженерные укрепления на линии соприкосновения, либо их уничтожают военнослужащие ДНР.

Крайний срок исполнения ультиматума истёк ещё 3 сентября.

"Наши обоснованные требования украинская сторона проигнорировала. Я ожидал вчера получить от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведется работа по их устранению. Такого документа я не получил. В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер, мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы", — отметил Пушилин.

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